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انخفاض الدولار الاسترالي إلى أدنى مستوى منذ 17 عاما

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:45 م
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بوابة الفجر
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انخفض الدولار الأسترالي تحت مستوى 60 سنتا أمريكيا وهو أدنى مستوى له منذ 17 عاما.


ووصل الدولار الأسترالي في بداية تعاملات يوم الأربعاء إلى 0.599 سنتا أمريكيا وهو أدنى مستوى له منذ أوائل العام 2003.


وتتجه الأنظار يوم غد الخميس إلى مصرف الاحتياط الفيدرالي الذي سيعلن عن اجراءات صارمة لمساعدة الاقتصاد المتباطئ والحفاظ على عمل الأسواق المالية الأسترالية، ومن المتوقع أن تتضمن هذه الإجراءات خفض سعر الفائدة الرسمي وشراء سندات الحكومة وهو إجراء يعرف باسم "التيسير الكمي" بهدف تحريك السوق ودعم الاقتصاد.


يذكر أن سعر الفائدة الرسمي في استراليا يقف حاليا عند مستوى 0.5%.

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