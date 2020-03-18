إيطاليا: قد يتم تمديد الإغلاق بشأن فيروس كورونا

قد يتم تمديد الإغلاق غير المسبوق الذي تم فرضه على الإيطاليين الأسبوع الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا إذا لم يتباطأ تفشي حالات جديدة، حسبما صرح مسؤولين، اليوم الاربعاء.





وقالت وزيرة البنية التحتية، باولا دي ميشيلي: "لا أعرف ما إذا كانت الإجراءات ستمتد إلى ما بعد 3 أبريل. وسنتخذ قرارًا بناءً على الأرقام والأحداث. لا يمكنني استبعاده. سنرى في الأيام القادمة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





أمرت الحكومة بإغلاق المطاعم والحانات ومعظم المحلات التجارية حتى 25 مارس. لقد أغلقت المدارس والجامعات وأخبرت الجميع بالبقاء في المنزل ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية حتى 3 أبريل.





منذ أن تم رفع القيود في 12 مارس، زاد عدد الحالات الجديدة بأكثر من الضعف في إيطاليا إلى 31506. وقد زاد عدد الوفيات بأكثر من ثلاث مرات إلى 2503.





وقال رئيس الإنعاش في المنطقة الشمالية من لومباردي، مركز العدوى، إنه قد تكون هناك حاجة إلى قيود أكثر صرامة لوقف هذا الاتجاه.





وقال جوليو جاليرا لـ 7 جولد تي في: "إما أن ينحني المنحنى بحلول يوم الأحد أو ربما علينا التفكير في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة".





أشارت لومباردي سابقًا إلى أنها تريد إغلاق جميع الشركات، بما في ذلك خطوط الإنتاج، وتعطل نظام النقل العام في محاولة للسيطرة على التفشي.