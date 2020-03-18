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التحقيق في واقعة سقوط موظف من أعلى سطح عقار بالمعصرة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:44 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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طالبت نيابة المعصرة مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة موظف لقي مصرعه من أعلى سطح العقار محل سكنه وإرسال بيان مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها وما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكما أمرت النيابة باستدعاء زوجة المتوفى للاستماع إلى أقوالها حول الحادث.

وتعود البداية عندما تلقت مباحث قسم المعصرة، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط موظف، 35 سنة، من أعلى سطح عقار بشارع وجيه أباظة، دائرة القسم ولقي مصرعه في الحال.

وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية تزوج منذ شهر، وكان جالسا بصحبة زوجته لتناول وجبة الإفطار، في الروف الخاص به أعلى السطح، وتسبب الرياح في غلق الباب، فحاول مستخدما سلم القفز من أعلى سور الروف لفتح الباب والنزول لشقتهما، وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط جثة هامدة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وفى سياق منفصل لقى طالبا مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة الجيزة متاثرا بإصابته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بسقوط طالب، 22 سنة مُقيم بمنطقة فيصل دائرة قسم الأهرام، من أعلى عقار بدائرة القسم ووفاته إثر إصابته بكسور متفرقة.

وبالانتقال تبين سقوطه من نافذة شقة ملك عاطل 45 سنة، له معلومات جنائية، بالطابق السادس بذات العقار ووجود آثار كدمات وسحجات بالوجه، كما تبين تواجد العاطل وإثنين من أصدقائه "ميكانيكى، تاجر حبوب" وإبنتى العاطل " 19 سنة، طالبة 16سنة" داخل الشقة المشار إليها وتم ضبطهم.

وبمواجهتهم قرر العاطل بأن المجنى عليه تربطه علاقة عاطفية بإبنته ومنذ حوالى أربعة شهور تردد عليها بالشقة فقام بضبطه وتعدى عليه بالضرب وأجبره على توقيع إيصال أمانة واليوم حضر الطالب للشقة حيث كان يتواجد بداخلها إبنتيه وطلبا منه بعض المأكولات وعقب ذلك حضر والدهما وبرفقته صديقيه وفوجئوا بوجود الطالب فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحتجزوه بإحدى غرف الشقة لحين حضور أهليته.

وأضاف أنه أثناء ذلك حاول المجنى عليه الهرب من النافذة عن طريق التسلق إلى السطح إلا أنه شعر به وأمسك قدمه وحاول جذبه للداخل خشية سقوطه إلا أنه إختل توازنه وسقط بمدخل العقار وتوفى متأثرًا بإصابته، أيد ذلك صديقى مالك الشقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

سقوط موظف من عقار حوادث الفجر

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