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نشرة حوادث "الفجر": القبض على مرتكب واقعة التعدي على "كلب"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:42 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
بسبب لعب العيال.. ضبط المتهم بقتل شاب في البدرشين

ضبط المتهم بقتل شاب بالبدرشين
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل شاب إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب لعب الأطفال، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة عبارة عن خنجر، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

القبض على مرتكب واقعة التعدي على "كلب" بالسيدة زينب
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مرتكب واقعة التعدي على "كلب" بمنطقة السيدة زينب، بعد تداول الواقعة على الـ"فيس بوك"، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سقوط عناصر تشكيل عصابي لاتجارهم في الألعاب النارية بالقاهرة والغربية
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بمحافظتي القاهرة والغربية، لاتهامهم بالاتجار في الألعاب النارية، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بكفالة ٥٠٠ جنيه.. إخلاء سبيل فتاة تمارس الدعارة في المهندسين
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل فتاة عشرينية العمر، بكفالة ٥٠٠ جنيه عقب اتهامها بممارسة الدعارة بأحد الكافيهات بالمهندسين، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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الكلمات المفتاحية

نشرة حوادث الفجر لعب العيال حوادث الفجر اخبار الحوادث

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