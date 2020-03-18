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بسبب 'الكورونا'.. الداخلية التونسية تضع 4 أشخاص قيد الإقامة الجبرية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:28 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلنت وزارة الدّاخلية في بلاغ لها، أنّ وزير الدّاخليّة قرر وضع 4 أشخاص قيد الإقامة الجبرية بعد أن ثبتت مخالفتهم لإجراءات الحجر الصحي بولايات جندوبة وصفاقس والمهدية.

كما قامت مصالح وزارة الداخلية بإيقاف 16 شخصا وإحالة 53 آخرين بحالة سراح، خالفوا القرارات القاضية بغلق المحلات في التوقيت المنصوص عليه وإحالتهم على السلطة القضائية، إلى جانب غلق 69 محلاً لم يحترم توقيت الغلق الإستثنائي تبعا للقرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الحكومة.

هذا وتذكّر وزارة الدّاخلية عموم المواطنين أنّها ستواصل التّصدي إلى كلّ المخالفات المتعلّقة بالمسائل المشار إليها، وستتولّى تطبيق القانون بكلّ صرامة على كلّ المخالفين.

كما تدعو كافّة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات المتّخذة لمجابهة هذا الوضع الاستثنائي.
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