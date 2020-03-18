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فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:39 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى جهاز الكرة بنادى الأهلى، لوضع عدد من السيناريوهات، أمام السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، خلال الفترة المقبلة، لدعم خط الدفاع فى الموسم الجديد.

 

وكان فايلر، قد طلب تدعيم خط الدفاع بعناصر مميزة، يكون لديها القدرة على التمركز بشكل جيد والتعامل مع الكرات العرضية والساقطة وعملية بناء الهجمة.

 

وعلى الرغم من نتائج الأهلى المميزة فى الموسم الحالى قبل توقف المسابقة المحلية بسبب فيروس كورونا، إلا أن المدير الفنى لديه بعض الملاحظات السلبية على أداء أكثر من لاعب فى مركز المساك.

 

ويبحث الأهلى مبكرا عن تحديد قائمة من العناصر الدفاعية المميزة بالدورى، من أجل عرضها على فايلر لاختيار الأفضل".

 

وشهدت الفترة الماضية قيام رئيس الأهلى بجس نبض فايلر بشأن البقاء خلال الموسم الجديد، وهناك موافقة مبدئية من جانب السويسرى على الاستمرار فى القيادة الفنية للفريق.

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