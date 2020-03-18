رئيس "إيتاي البارود": إلغاء إقامة السوق الأسبوعي لمواجهة كورونا

أصدر محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قرارا بإلغاء فعاليات السوق الأسبوعي داخل المدينة والقرى التابعة لها وذلك لحين إشعار آخر، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتفعيل قرار رئيس الوزراء بمنع كافة التجمعات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا.





وأوضح "كجك" أنه سيتم تفعيل القرار بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 18 مارس بالتعاون مع قسم شرطة إيتاي البارود وإدارة شرطة المرافق والإشغالات، في إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للحد من التجمعات ومنع انتشار العدوى بين المواطنين.





كانت محافظة البحيرة، اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد للوقاية والتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار.





ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، تنفيذ حملات مكبرة للتوعية والنظافة وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بالمحافظة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.





وفي ذات السياق أوضح الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية، مؤكدًا أن فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة، قام برش وتطهير ديوان عام المحافظة والمباني الملحقة وبعض المصالح والدواوين وجاري التنسيق مع باقي المصالح لاستكمال عملية التطهير، لافتًا إلى عمل حملات توعية للعاملين بالمنشآت الحيوية بالمحافظة، وتدريب فريق لرش وتطهير أماكن العمل بتلك المنشآت وتدريب العاملين علي كيفية وأهمية غسل الأيدي وتطهير الأسطح، وكذا التدريب على تعليمات العطس والسعال وتفادي التواجد بالأماكن المزدحمة.



