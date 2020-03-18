حسم مصير بطل الليجا

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، مصير الليجا بالموسم الحالي، بعد تعليق منافساتها بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالمي.





وقال "تيباس" في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية أنه سيتم استكمال منافسات الدوري الإسباني بعد انتهاء فترة التوقف، وسيتم وضع جدول جديد لمواعيد المباريات المتبقية بالبطولة والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.





ويتبقي 11 مباراة في بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي.





وأضاف: " سيتم تشكيلة لجنة من رابطة الليجا والإتحاد الإسباني للتنسيق بشأن المواعيد الجديدة لمباريات الليجا، وملائمتها لمواعيد مباريات البطولات الإوروبية، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي"، مؤكدًا أنه تم ارسال 5 مقترحات للجداول الزمنية المختلفة لاستكمال مباريات البطولة.





وأكمل تصريحاته: " نستهدف إعادة جدولة مواعيد مباريات جميع المسابقات في أوروبا خلال 10 أيام".





وكان قد تم تعليق الأنشطة الرياضية في اسبانيا وعدد من دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.