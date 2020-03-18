الأقصر تتخذ حزمة من الإجراءات لمواجهة كورونا "تعرف عليها"

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حزمة من القرارات، عقب اجتماعاته مع قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية وقيادات القطاع السياحي بالمحافظة، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحفاظًا عليهم، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المتجدد.





جاء في مقدمة القرارات التي أصدرها المحافظ إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى في نطاق المحافظة والتي يترتب عليها تجمعات اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، بالإضافة إلى إلغاء تقديم النرجيلة " الشيشة " بالمقاهي و"الكافيهات" ومصادرتها فورًا.





كما قرر المحافظ عدم السماح بمغادرة أي فرد من العاملين في المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوما من مغادرة آخر سائح، على أن يخضعوا جميعًا للحجر الصحي وعمل قواعد بيانات لمن غادر العمل منهم تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار ومتابعة إجراءات العزل لهؤلاء العاملين بمكان أقامتهم مع الإخطار بكل من تظهر علية أعراض يشتبه أنها عدوى مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها في هذا الشأن وعدم مغادرة الموجود منهم إلا بعد انتهاء فترة العزل المحددة سلفًا.





ووجه محافظ الأقصر، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، مشددًا على عدم استقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمنشأة السياحية، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أي أعراض تظهر على أى فرد من الأطقم.





وشملت القرارات التي اصدرها المحافظ إلغاء التوقيع بالبصمة الإليكترونية للعاملين بالديوان العام للمحافظة والإدارات التابعه لها والمديريات الخدمية وإستبدالها بدفاتر ورقية حتى إشعار آخر وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية بالمحافظة على أن تكون الأولوية في إعطاء الإجازات الاستثنائية لذوي الاعاقة وللعاملين أصحاب الأمراض المزمنة والعائدين من خارج البلاد، والمرأة المعيلة وكبار السن ولمن يريد الحصول على إجازة إستثنائية طبقا للقرار، على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية بالاضافة الي الغاء التدريبات وورش العمل الداخلية والخارجية والتنسيق بين الادارات لحضور الموظفين بالتناوب بما لا يعطل سير العمل وفي حدود القوة العاملة بكل جهة وذلك طبقا لتقدير المدير المختص.





وكلف المحافظ مسئولي الادارات التابعة للمحافظة بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من أية أمراض فى كل الإدارات التابعة للمحافظة مستعينة فى ذلك بالإرشادات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حيث تم رش وتطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه بشكل مستمر على العاملين بالالتزام بإجراءات التطهير والوقاية.





و أعلن "ألهم" عن الاستمرار في فتح غرف العمليات بالمحافظة والتواصل علي مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة وإبلاغها فورًا بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.





ونوه بضرورة وضع الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة، والاستمرار في توزيعها علي الجهات التابعة والمدراس والجامعات.





وحرصا علي الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة وجه المحافظ بنشر مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قناة طيبة، لافتًا إلى تكثيف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية حيث قامت الاجهزة الامنية بغلق اكثر من 29 مركز للدروس الخصوصية منها 22 مركز بمدينة الأقصر، و7 مراكز بمدينة إسنا، ومازالت الحملات مستمرة.





وفيما يخص المساجد الأهلية التي تتبع المحافظة شدد المحافظ علي ضرورة تطهير المساجد بشكل دوري قبل وبعد صلاه الجمعة، وكذلك تطهير المساجد الكبرى التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاة.

كما تم التنسيق مع الاوقاف لاقتصار فتح المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة والتنبيه المستمر على العاملين بالمساجد بالقيام الدوري بأعمال النظافة والتطهير، مع وقف كافة الموالد والإحتفالات الدينية، وغلق وتعليق العمل بدور المناسبات، وتأجيل الدراسة بجميع المراكز الثقافية الإسلامية التابعة لمديرية الأوقاف.





وفيما يتعلق بالكنائس والأديرة تم التنسيق مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدوري يوميا لها، موجهًا مديرية الصحة بالمرور المستمر علي المستشفيات والمنشئات العامة وإتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعقيم وتكثيف الحملات علي المستشفيات والعيادات الخاصة وغلق المخالفة منها ومتابعة تواجد الاطقم الطبية في المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية للمرضي وعمل التحاليل اللازمة باجهزة الـ pcr الحديثة التي وصلت المحافظة.





كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة لإغلاق كافة حضانات رياض الأطفال الخاصة والتابعه للجمعيات الأهلية، موجهًا بتطهير وتعقيم كافة المؤسسات التابعة للتضامن الإجتماعى بالمحافظة.





وشدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات لضبط حركة البيع والتجارة ومنع التجار من الممارسات الإحتكارية للسلع إو إخفائها بقصد المغالاة فى الأسعار بدون مبرر، والتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة، ومراقبة الغش التجارى، والتأكد من توافر المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وكلف المحافظ مديريات الطب البيطري والزراعة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة فى حال الاشتباه بوجود اى عدوى بالفيروسات التى قد تصيب المواشى وتكثيف خطة التوعية للمزارعين1.



