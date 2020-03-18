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هولندا تنفق 20 مليار يورو مساعدة للشركات في مواجهة كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:33 م
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بوابة الفجر
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قال وزير المالية الهولندي فوبكه هويكسترا اليوم الثلاثاء إن هولندا ستنفق ما يصل إلى 20 مليار يورو (22 مليار دولار) كمساعدة مالية طارئة للشركات التي تواجه مصاعب بسبب جائحة فيروس كورونا.


وقال في كلمة بثها التلفزيون مباشرة "هذه أوقات غير عادية، مما يستدعي إجراءات غير عادية." وقال إن حجم الحزمة قد يزيد من ما بين عشرة مليارات و20 مليار يورو في الأشهر المقبلة إذا اقتضت الضرورة، وفقا لـ"رويترز".


وبحسب مسؤولي الصحة، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هولندا 1705 اليوم، والوفيات 43 حالة.
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