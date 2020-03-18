شاهد.. كيف صافحت منى الشاذلي ضيوفها خوفًا من "الكورونا"؟!

قررت الإعلامية منى الشاذلي، اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة بعد انتشار أخبار العدوى بفيروس "كورونا"، الذي أثار القلق على مستوى ‏العالم.‏

شاركت منى الشاذلي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه كيفية استقبال ضيوفها في زمن الكورونا، ‏حيث حرصت على تجنب التلامس بالأيدي واستخدام المطهرات المضادة للفيروسات خلال حلقتي برنامجها "معكم" على قناة‎ "cbc" ‎يومي الخميس والجمعة المقبلين‎.‎

كما حرص ضيوف البرنامج على الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية حماية لأنفسهم وعائلاتهم من انتشار الفيروس.‏

برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة‎ "cbc"‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءً‎.‎