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شاهد.. كيف صافحت منى الشاذلي ضيوفها خوفًا من "الكورونا"؟!

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:33 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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قررت الإعلامية منى الشاذلي، اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة بعد انتشار أخبار العدوى بفيروس "كورونا"، الذي أثار القلق على مستوى ‏العالم.‏

 

شاركت منى الشاذلي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه كيفية استقبال ضيوفها في زمن الكورونا، ‏حيث حرصت على تجنب التلامس بالأيدي واستخدام المطهرات المضادة للفيروسات خلال حلقتي برنامجها "معكم" على قناة "cbc" يومي الخميس والجمعة المقبلين.

 

كما حرص ضيوف البرنامج على الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية حماية لأنفسهم وعائلاتهم من انتشار الفيروس.‏

 

برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة "cbc"، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءً.

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