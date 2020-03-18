'الصحفيين' تمنع دخول أي زميل تزيد حرارته عم 37.5

أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن استمرار النقابة في اتخاذ إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد؛ حيث منعت دخول أي زميل أو زميلة أو موظف، تزيد حرارته عن 37.5.





وأضاف في تصريحات صحفية، إن الكافيتريا التزمت باستخدام طميع أكوابها من البلاستيك.





وناشد سكرتير عام النقابة، جميع الزملاء الاتجاه للطبيب، والتزام المنزل حال ارتفعت الحرارة للاطمئنان.





وكان قد أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن استمرار تعقيم مبنى النقابة بشكل يومي ومستمر، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها النقابة ضد فيروس كورونا المستجد.





وقال "شبانة" في تصريحات صحفية سابقة، إن الجهاز الإداري للنقابة، اتخذ قرارًا بإلزام الموظفين وعمال النظاغة وأفراد الأمن، بارتداء القفازات الطبية والكمامة، والحرص على وجود مسافة متر كامل بين كل موظف، وذلك حرصًا على صحتهم وصحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.



