لقاء الخميسي عن الكورونا: "هنعدي الأزمة بالالتزام"

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت في الفيديو تتمرن وتجري في ملعب، وعلقت على الفيديو قائلة: "اللي يقدر يفضل في البيت ومش محتاجه اي حاجه من بره يُفضل طبعاً. للضرورة القصوى فقط. واللي مش هايقدر ومضطر ينزل شغله ياخدو باله ويعمل اللي احتياطات المطلوبة.. هانعدي الأزمة انشاء الله تعالى بالالتزام حفظ الله مصر".



حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "أنتي في مصر ولا إيطاليا حالياً"، وقال معجب آخر: "حفظك الله وحفظ مصر الحبيبة"، وكتب آخر: "حضرتك انا لو رحت الملعب الي جمب البيت وقلتلوا عاوز اتمرتن هضرب بالشبشب".



يذكر أن لقاء الخميسي اعتذرت عن فيلم "للبنات فقط" وهو من تاليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك به كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم، وأعتذرت عنه لقاء بسبب إرتباطها بالكثير من الأعمال.



وكُرمت لقاء منذ أيام في ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال.

