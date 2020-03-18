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"كل 3 ساعات".. بدء إجراءات تطهير الفنادق والمنشآت السياحية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:32 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان بالبدء في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بكافة أنواعها، وذلك في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

من ناحيته، قال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم كمرحلة أولية للفنادق الموجودة بمحافظة الغردقة، ثم ستبدأ الأسبوع القادم بالفنادق الموجودة بمحافظة الأقصر وهكذا، وعملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، ويقوم بتنفيذها فرق خاصة لكل فندق تم تدريبها وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير، وذلك باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

وتقوم هذه الفرق بتطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادي الفندق كل ٣ ساعات، وذلك بالمناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

وأكد فوزي أن شركة عالمية تقوم الآن بعملية فحص وتفتيش على الفنادق للتأكد من أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها التي تبدأ من فترة الوقاية إلى فترة اكتشاف الإصابة وما بعدها.

وشركة أخرى ستبدأ عملها من بعد غدًا الجمعة بمحافظة الأقصر، حيث ستعمل على تطهير الفنادق والتأكد من صحة ودقة خطوات التعقيم الصحيحة فيها وضمان كفاءتها، بالإضافة لتطوير الإجراءات وقوائم المراجعة الكاملة للتعقيم في الفنادق وإجراء الاختبارات الخاصة بالـswamp tests من مناطق انتقائية في الفنادق "غرف الضيوف، الأماكن العامة، المطاعم، والكافيتريات، والأماكن الترفيهية".

وأكد فوزي أن الشركة سوف تقوم أيضًا بتدريب العاملين علي طرق التصرف المثلي في حالة وجود حالة إصابة في الفندق عن طريق تدريب العاملين وعمل محاكاة بالعدوى الفيروسية، كما سيتم عمل برامج توعية للعاملين بالفنادق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد أعلن عن إجراءات استثنائية خلال فترة تعليق الطيران، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كافة المطارات المصرية اعتبارًا من الخميس القادم وحتى 31 مارس.

كما أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، الذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
"كل 3 ساعات".. بدء إجراءات تطهير الفنادق والمنشآت السياحية
"كل 3 ساعات".. بدء إجراءات تطهير الفنادق والمنشآت السياحية
"كل 3 ساعات".. بدء إجراءات تطهير الفنادق والمنشآت السياحية
"كل 3 ساعات".. بدء إجراءات تطهير الفنادق والمنشآت السياحية
"كل 3 ساعات".. بدء إجراءات تطهير الفنادق والمنشآت السياحية
"كل 3 ساعات".. بدء إجراءات تطهير الفنادق والمنشآت السياحية
"كل 3 ساعات".. بدء إجراءات تطهير الفنادق والمنشآت السياحية
"كل 3 ساعات".. بدء إجراءات تطهير الفنادق والمنشآت السياحية
"كل 3 ساعات".. بدء إجراءات تطهير الفنادق والمنشآت السياحية
"كل 3 ساعات".. بدء إجراءات تطهير الفنادق والمنشآت السياحية
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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار منع انتشار كورونا كورونا تطهير وتعقيم تخفيض العاملين المصالح الحكوميه احترازي اجازة استثنائية

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