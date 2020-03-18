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"الأرصاد": طقس الغد مائل للبرودة وفرص لتساقط الأمطار بهذه المناطق

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:32 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الخميس، حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري، والقاهرة، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة على بعض أنحاء الجمهورية تنشط على السواحل الشمالية والقاهرة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية بالبحرين الأبيض والمتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 05 درجات

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.


وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، على القاهرة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة، كما 
يشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأكدت الهيئة: أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
"الأرصاد": طقس الغد مائل للبرودة وفرص لتساقط الأمطار بهذه المناطق
"الأرصاد": طقس الغد مائل للبرودة وفرص لتساقط الأمطار بهذه المناطق
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