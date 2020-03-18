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جيش ميانمار يسحب شكوى جنائية ضد وكالة رويترز

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:19 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف جيش ميانمار، اليوم الأربعاء، أنه سحب شكوى جنائية قدمها ضد وكالة "رويترز" الإخبارية بعد أن طلب مجلس الصحافة في البلاد ذلك، ولصالح علاقات جيدة مع وسائل الإعلام.

وحسب "رويترز"، قال المتحدث العسكري، زاو مين تون، عبر الهاتف: "لقد سحبنا القضية بسبب وساطة وطلب مجلس ميانمار للصحافة. نحن نقر ونقدر دور وسائل الإعلام في النظام الديمقراطي متعدد الأحزاب."

وقالت الشرطة الأسبوع الماضي، إن الجيش رفع دعوى قضائية ضد رويترز ونائب محلي بتهمة التشهير الجنائي بعد أسابيع من اعتراضه على قصة إخبارية عن امرأتين مسلمتين من الروهينجا توفيا نتيجة القصف في ولاية راخين.

ولم تكن الشرطة في ولاية راخين، حيث رفعت القضية، متاحة لتأكيد سحب القضية.

وقال مجلس الصحافة، الذي يفصل في الخلافات بين السلطات ووسائل الإعلام، إن الجيش سحب القضية ضد "رويترز" وقضية رفعت العام الماضي ضد محرر لموقع إخباري محلي على موقع إيراوادي.

وأضاف، في بيان رحب بقرار الجيش: "في المستقبل إذا كان هناك شيء غير مرض ... نطلب من المنظمات إرسال شكوى إلى مجلس الصحافة أولا بدلا من فتح قضية أو رفع دعوى."

وقال متحدث باسم وكالة "رويترز": “نرحب بحل هذه المسألة عبر مجلس الصحافة. ستواصل رويترز تقديم تقارير عن ميانمار بطريقة عادلة ومستقلة ومسؤولة، كما نفعل في جميع أنحاء العالم".

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