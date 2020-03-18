الاتحاد الأوروبي يصدم برشلونة وليفربول

نفى ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ما أثير عن تتويج متصدري المسابقات المحلية مثل ليفربول وبرشلونة بلقب الدوري حال إلغاء الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال تشيفرين لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "شاهدت واستمعت إلى العديد من الأخبار الزائفة، التي تفيد أن يويفا نصح بإنهاء الدوريات الآن، وتحديد بطلها على أساس من يتواجد في الصدارة حاليا".

وأضاف: "يمكنني القول إن هذه الأخبار غير صحيحة.. هدفنا هو إنهاء مسابقات الدوري، ولم ننصح بأي شيء من هذا القبيل لأي منها".