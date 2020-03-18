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بسبب 'الكورونا'.. وفاة تونسي في بريشا الإيطالية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:18 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بميلانو ببالغ الأسف والأسى، وبعد التأكد مع السلطات الصحية المعنية بمدينة بريشا، خبر وفاة مواطن تونسي يقطن بهذه المدينة بعد إصابته بفيروس 'كورونا'.

وتتواصل القنصلية العامة مع الجهات التونسية والإيطالية، لترحيل جثمان الفقيد في أقرب الاوقات وهي في تواصل مع شقيق المرحوم.
 
وبحسب البلاغ، فإن القنصلية العامة لتونس بميلانو و كافة إطاراتها و أعوانها، بالتعازي لعائلة المرحوم تغمده الله بواسع رحمته و ادخله فراديس جنانه و انا لله و انا اليه راجعون.
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