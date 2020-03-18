Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط مقاهي مخالفة ومصادرة 100 شيشية بقنا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكنت الأجهزة التنفيذية بنجع حمادي، برئاسة أحمد وزيري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، اليوم الأربعاء، من ضبط 100 شيشة في حملة على المقاهي، تنفيذا لقرار الحكومة بمنع الشيشة في المقاهي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال طلعت عبد الشافي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والمشرف على الحملة، إن الحملة استهدفت المقاهي داخل المدينة، وضبطت 100 شيشة في 8 مقاهي، موضحًا أن الحملة مستمرة للحد من انتشار الكورونا.

فيما ناشد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المواطنين بالمحافظة، بضرورة الابتعاد عن التجمعات واماكن الازدحام ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة في المقاهي كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا.

كما شدد الداودي على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، وأشار إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية في التغلب على هذا الفيروس.

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية في حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية، كما تم البدء في تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضي مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.
بينما منعت إدارة مصانع الألومنيوم بنجع حمادي شمال محافظة قنا التجمعات، والدروس الخصوصية في المدن والوحدات السكنية، وحذرت من وجود أي تجمعات داخل المدينة، ضمن حزمة إجراءات وقائية للحد من انتشار الكورونا.

كما انتشرت داخل المصانع والمدينة السكنية منشورات تحذيرية للوقاية من الكورونا، منها لا تبوسني ولا تصافحني ضحكتك في وجهي تفرحني ".

وفي سياق آخر قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المحافظة خالية تماما من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 لافتا الى ان حالات الإشتباه تقوم المديرية بعزلها مؤقتا وأخذ عينات منها وإرسالها الى معامل وزارة الصحة المركزية للتأكد معمليا ما إذا كانت إيجابية او سلبية.
ضبط مقاهي مخالفة ومصادرة 100 شيشية بقنا
ضبط مقاهي مخالفة ومصادرة 100 شيشية بقنا
Advertisements

أخبار تهمك

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقدم عرضاً ضخماً لضم أحمد حجازي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ ساعة و 7 دقيقة

الاتحاد الأوروبي يصدم برشلونة وليفربول

منذ أقل من ساعة

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ 42 دقيقة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل: من الدقهلية.. تفاصيل وفاة أول مصري بكورونا فى إيطاليا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:14 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

12:26 م

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

03:39 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

02:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status