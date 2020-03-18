ضبط مقاهي مخالفة ومصادرة 100 شيشية بقنا

تمكنت الأجهزة التنفيذية بنجع حمادي، برئاسة أحمد وزيري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، اليوم الأربعاء، من ضبط 100 شيشة في حملة على المقاهي، تنفيذا لقرار الحكومة بمنع الشيشة في المقاهي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال طلعت عبد الشافي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والمشرف على الحملة، إن الحملة استهدفت المقاهي داخل المدينة، وضبطت 100 شيشة في 8 مقاهي، موضحًا أن الحملة مستمرة للحد من انتشار الكورونا.





فيما ناشد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المواطنين بالمحافظة، بضرورة الابتعاد عن التجمعات واماكن الازدحام ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة في المقاهي كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا.





كما شدد الداودي على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، وأشار إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.





وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية في التغلب على هذا الفيروس.





جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية في حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية، كما تم البدء في تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضي مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.