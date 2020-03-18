إسبانيا.. التحقيق في وفاة 17 حالة بكورونا بدار رعاية واحدة

فتح المدعون العامون في العاصمة الإسبانية، مدريد، تحقيقًا في شكوى مقدمة من جمعية حقوق المرضى بشأن سلسلة من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في دار رعاية، حسبما صرح متحدث باسم مكتب المدعي العام، اليوم الأربعاء.