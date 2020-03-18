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إسبانيا.. التحقيق في وفاة 17 حالة بكورونا بدار رعاية واحدة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:02 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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فتح المدعون العامون في العاصمة الإسبانية، مدريد، تحقيقًا في شكوى مقدمة من جمعية حقوق المرضى بشأن سلسلة من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في دار رعاية، حسبما صرح متحدث باسم مكتب المدعي العام، اليوم الأربعاء.

وأكدت السلطات الصحية الإقليمية، أن 15 من سكان منشأة مونتي هيرموسو في مدريد لقوا حتفهم بسبب العدوى منذ يوم الجمعة، في حين تم نقل ستة آخرين إلى مستشفى حيث توفي اثنان آخران على الأقل.

تعد إسبانيا ثاني أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا في أوروبا بعد إيطاليا. وقد أبلغت السلطات الصحية عن 131616 حالة إصابة و 558 حالة وفاة اليوم الأربعاء.

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