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عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ
الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:14 م
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ميسون أبو الحسن
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نفى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ما تم تداوله بشأن عزل أي من المحافظات حتى الآن.
وقال "هيكل" في بيان له، إنه لا صحة لعزل مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، موضحًا أن المعلومات الدقيقة ستخرج من الحكومة.
وناشد وزير الدولة للإعلام، الجميع، عدم الاستجابة لأي شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد وزير الدولة للإعلام على أن السائحين يغادرون حسب جداول برامجهم، وأن المخالطين لهم من العاملين بالفنادق والبازارات وغيرها، ممن يقيمون خارج المدينه، سيظلوا بداخل المدينه ١٤ يوم عقب مغادرة آخر سائح.
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