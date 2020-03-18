عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

نفى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ما تم تداوله بشأن عزل أي من المحافظات حتى الآن.





وقال "هيكل" في بيان له، إنه لا صحة لعزل مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، موضحًا أن المعلومات الدقيقة ستخرج من الحكومة.





وناشد وزير الدولة للإعلام، الجميع، عدم الاستجابة لأي شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



