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خاص.. يحيى نديم لـ'الفجر الفني': هذه هي أعمالي المقبلة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:25 م
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يحيى نديم
يحيى نديم
روان هيثم
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كشف الفنان يحيى نديم، عن أعماله الغنائية التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال "نديم" خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" استعد لطرح أغنيتين مع ريسكي للإنتاج الفني، والشاعر "عمر فؤاد" وتم بالفعل نشر أحدهما وهي أغنية "قضبان الحلم".

وتابع "نديم" أنه يستعد قريبا لطرح أغنية "ملامحي مش هي"، وجاري التحضير لتنفيذ فيديو كليب لأغنية جديدة بمناسبة عيد الأم بالتعاون مع الفنان أحمد حجاب.

واختتم "نديم"، حديثه أن لديه العديد من الأعمال الغنائية التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة لكنه لم يستطع الإفصاح عنها حاليا.

وفي سياق آخر طرح "نديم" ألبومه الأول "الغنوة طالعة من الشارع" ويحتوي على 14 أغنية وتم نشره على العديد من المواقع منها أنغامي، ديزر وغيرها، وطرح "نديم" أربعة أغاني على موقعي "اليوتيوب" و"الفيسبوك".

وقدم "نديم" أول تجربة غنائية له في مدرسته الإعدادية من خلال العروض المسرحية ومسابقات الغناء ومن هنا زاد تعلقه بالغناء والتلحين وقرر الخوض بهما.

وأسس "نديم" فريق أندرجراوند تحت مسمى "عمدان النور" يتم تقديم من خلالها جميع الألحان الموسيقية التي يمتلكها.

وعرض "نديم" مسرحية "الأراجوز" الى أطفال الشوارع في مصر بمساعدة صندوق التنمية الثقافي الهولندي بهدف تثقيف طفل الشارع.
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