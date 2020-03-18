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نتنياهو يصدر قرارات جديدة لوقف تفشي كورونا فى إسرائيل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:11 م
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بوابة الفجر
الحسين محمد
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أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجموعة من التوجيهات الجديدة فى إطار حملة مواجهة تفشى فيروس الكورونا القاتل داخل إسرائيل.

ومن ضمن التوجيهات التى أقرها نتنياهو، إصدار صيغة طوارىء للعمل داخل القطاع العام، وتقليص العمالة فى القطاع الخاص لـ 30% فقط مع إنجاز الباقين أعمالهم من داخل منازلهم، والإبقاء على العمالة بكامل قوتها داخل الهيئات الحيوية للدولة التى تشمل المراكز الطبية والمحال التجارية والبنوك وخدمات الطوارىء.

وعلى الرغم من توصيات ممثلى وزارة الصحة بضرورة فرض حظر عام داخل البلاد، من أجل وقف انتشار المرض، إلا أن نتنياهو رفض ذلك.

وأشار نتنياهو، إى أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق على بعض التعديلات لإستخدامها فى حالة الطوارىء،والتى ستتيح استخدام الوسائل الرقمية الحديثة لمكافحة فيروس الكورونا.

وفى السياق ذاته تحدث وزير الاقتصاد "موشيه كحلون"، عن التداعيات الإقتصادية للقرارت الجديدة على قطاع العمل فى إسرائيل، مشيرًا إلى أن العاملين الذين سيحصلون على إجازات بدون مرتب، من الضرورى أن يحتاج لهم اصحاب العمل مستقبلًا، لذلك فإنهم سيحصلون على بدلات بطالة جيدة، حيث أن الفرد الذى عمل لفترة 6 أشهر سيستحق بدل بطالة.

وفى السياق ذاته أعلن جهاز الشرطة الإسرائيلية عن استعداده لكافة السيناريوهات المحتملة، من ضمنها فرض الحظر العام فى الدولة إذا قررت وزارة الصحة ذلك.

بينما أثر فيروس كورونا بشكل سلبى للغاية على شركات الطيران الإسرائيلية بعد أن أعلنت شركة "اركياع" عن وقف رحلاتها من مطار "بنجوريون" لمطار "رامون" حتى نهاية إجازة عيد الفصح فى ضوء التوجيهات التى صدرت من وزارة الصحة، وقلة عدد المسافرين، فى الوقت الذى ستقوم فيه شركة الطيران الاخرى "يسرائير" بإقامة رحلات منتظمة من مطار بن جوريون الى مطار رامون بمعدل رحلتان يوميًا واحدة فى الصباح والأخرى بعد الظهر، وذلك من أجل الحفاظ على الخط الجوى لنقل الأطباء والأطقم الطبية إلى مدينة إيلات.
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