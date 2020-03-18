مبادرة شبابية لنشر الوعي ضد كورونا لدى أطفال الشوارع وعمال النظافة

قال عبد الرحمن الشواف، عضو مبادرة مساعدة المواطنين على الوقاية من كورونا، إن المبادرة بدأت بـ 3 شباب من المنيا، هو ومروان وليد ومحمد حمدي، كانوا يلتقوا بصفة أسبوعية بسبب دراستهم، وتوجهوا لشراء القفازات والمطهر والكحول، وواجهوا صعوبات كبيرة في الحصول عليها وأسعارها عالية جدًا.





وأضاف "الشواف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أننا فكرنا في أطفال الشوارع وعمال النظافة، وأنهم لن يستطيعوا تحمل تكلفة شراء هذه الأشياء رغم أنهم أكثر عرضه للإصابة، وقمنا بتوفير وسائل التعقيم والتطهير لهم، وتوعيتهم بطرق الوقاية، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتطهير 3 شوارع كبار بالمنيا وماكينات الـ ATM بها بمجهودهم الذاتي، ويقوم بتوزيع مطهرات وقفازات للمسئولين عن نظافة الشوارع.



