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ارتفاع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بختام تعاملات اليوم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:08 م
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بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.78% رابحاً 47.80 نقطة ليغلق عند مستوى 6154.85 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 17.18% رابحاً 885.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6043.77 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 226.1 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال، وارتفع 100 سهماً، فيما تراجع 85 سهماً.
 
وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.56%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.28%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.23%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.99%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.50%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.46%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.38%.
 
 
 

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