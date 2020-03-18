أشهر الأسئلة عن فيروس "كورونا" القاتل.. موقع أمريكي يكشف

نشر موقع "كون هيلث" الأمريكي بعض الأسئلة والأجوبة الواجب معرفتها عن فيروس "كوفيد 19".



وذكر الموقع أنه تم اكتشاف الفيروس التنفسي جديد المتسبب بالالتهاب الرئوي الحاد لأول مرة في مدينة ووهان، مقاطعة هوبي، الصين.



ينتشر الفيروس الآن من شخص لآخر بأعداد متزايدة في أكثر من 50 دولة.



س: ما هو الفيروس التاجي الجديد؟

ج: الفيروسات التاجية هي مجموعة كبيرة من الفيروسات الشائعة في البشر، وغيرها، مثل الحيوانات.

من حين لآخر، نرى فيروسات تاجية جديدة لم يتم وصفها من قبل في البشر، هناك العديد من أنواع الفيروسات التاجية البشرية، بما في ذلك بعضها الذي يسبب أمراض خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي.



كان يعتقد في الأصل أن هذا الفيروس نشأ من مصدر حيواني أصاب البشر، لكننا نرى الآن الفيروس ينتقل من شخص لآخر. في هذا الوقت، من غير الواضح مدى سهولة انتشار هذا الفيروس بين الناس.



يمكن أن يسبب أعراضًا خفيفة تشبه البرد وكذلك الالتهاب الرئوي الحاد الذي يتطلب دعم جهاز التنفس الصناعي.

يمكن أن يكون خبيثًا ويسبب مرضًا رئويًا حادًا، والذي رأيناه في الفاشيات السابقة مع متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).



س: كيف ينتشر فيروس "كورونا"؟

ج: إن الفهم الحالي لكيفية تسبب هذا الفيروس COVID-19 يستند إلى ما نعرفه عن الفيروسات التاجية بشكل عام. ينتشر هذا الفيروس في الغالب ينتقل من شخص لآخر. مثل نزلات البرد، ينتشر عن طريق القطيرات، والتي يتم توليدها غالبًا عندما يسعل الشخص أو يعطس.



يمكن للمرء أن يتعرض عندما يكون على اتصال وثيق (في غضون 6 أقدام) لشخص مريض. يُعتقد أن الناس هم الأكثر عدوى عندما يكون لديهم أعراض، كانت هناك تقارير عن مرض الأشخاص بعد الاتصال بشخص ليس لديه أعراض قليلة أو معدومة (بدون أعراض) ولكن لا يعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس في المجتمع.



س: ما مدى سهولة انتشاره في المجتمع؟

ج: يبدو أن الفيروس الذي يسبب COVID-19 ينتشر بسهولة وبشكل مستدام في مجتمع حيث يعتقد أنه لكل شخص مصاب، يمكن أن يصاب شخصان آخران بالعدوى إذا لم يحموا أنفسهم بالوقاية الوقائية البسيطة التدابير، مثل نظافة اليدين. كان هناك وصف لشخص مصاب ينتشر إلى أكثر من 2، ولكن هذه سيناريوهات نادرة.



يُعتقد أن هذا الفيروس معدي أكثر من الأنفلونزا الموسمية ولكنه أقل بكثير من الفيروسات الأخرى شديدة العدوى، مثل الحصبة أو جدري الماء.



س: كيف يمكنني المساعدة في حماية نفسي؟

ج: ستعمل الإجراءات الوقائية اليومية للمساعدة في منع انتشار فيروسات الجهاز التنفسي مع هذا الفيروس التاجي الجديد. تشمل هذه الإجراءات:



اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول والذي يحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول في حالة عدم توفر الماء والصابون.

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة.

تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.

أبق في المنزل عندما تكون مريضا.

غطِ السعال أو العطس بمنديل ثم ارمه في سلة المهملات.

تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي تلمسها بشكل متكرر.



قم بزيارة صفحة الوقاية والعلاج COVID-19 لمعرفة المزيد حول كيفية حماية نفسك من أمراض الجهاز التنفسي، مثل COVID-19.



س: ما هي أعراض ومضاعفات الفيروس الذي يسبب COVID-19؟

ج: تضمنت الأعراض الحالية التي تم الإبلاغ عنها لمرضى COVID-19 أمراض الجهاز التنفسي الخفيفة إلى الشديدة مع الحمى والسعال وصعوبة التنفس.



يعتقد مركز السيطرة على الأمراض أن الأعراض قد تظهر في أي مكان من 2 إلى 14 يومًا بعد التعرض.



س: من الذي يجب عليه القلق بشأن الحصول على COVID-19؟



ج: إذا ظهرت لديك حمى أو أعراض لأمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال أو ضيق التنفس، فيجب عليك الاتصال بطبيبك أو طلب رعاية افتراضية.