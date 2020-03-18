الصحة السعودية تكشف عن عدد الحالات المؤكدة المصابة بكورونا

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، بأن وزارة الصحة السعودية أعلنت أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بكورونا 171

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أن 104 حالات إصابة بفيروس كورونا هي لمواطنين سعوديين و38 حالة مصابة هي لمخالطين لمصابين سابقين.

ووجهت وزارة الصحة السعودية، نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة، أهمية المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

وتأتي هذه النصائح والإرشادات التوعوية امتدادًا للجهود الصحية المبذولة في توعية أفراد المجتمع كافة؛ للحفاظ على سلامتهم وتجنبهم الإصابة بالفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي مثل covid-19.