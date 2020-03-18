تونس تعلن ارتفاع عدد مصابي 'كورونا' إلى 29 حالة

أعلنت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة، اليوم الإربعاء 18 مارس 2020، إرتفاع عدد المصابين بفيروس 'كورونا' في تونس، إلى 29 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.





وأوضحت بن علية، أن الحالات الخمس التي تم تسجيلها منها ثلاث حالات مستوردة وحالتين محليتين، مؤكّدة أن أغلب المصابين حالتهم مستقرة، فيما ينتظر الإعلان رسميا عن شفاء أول حالة من ولاية قفصة، فور صدور آخر نتيجة للتأكد من ذلك.



