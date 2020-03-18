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تونس تعلن ارتفاع عدد مصابي 'كورونا' إلى 29 حالة
الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:57 م
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مروى الجلاصي
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أعلنت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة، اليوم الإربعاء 18 مارس 2020، إرتفاع عدد المصابين بفيروس 'كورونا' في تونس، إلى 29 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.
وأوضحت بن علية، أن الحالات الخمس التي تم تسجيلها منها ثلاث حالات مستوردة وحالتين محليتين، مؤكّدة أن أغلب المصابين حالتهم مستقرة، فيما ينتظر الإعلان رسميا عن شفاء أول حالة من ولاية قفصة، فور صدور آخر نتيجة للتأكد من ذلك.
كما أفادت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن عليّة، بارتفاع عدد الولايات التي تم فيها تسجيل إصابات بفيروس 'كورونا' إلى غاية يوم أمس الثلاثاء إلى 9، آخرها ولاية صفاقس فيما سجل أكبر عدد من الإصابات حتى الآن في ولاية أريانة.
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