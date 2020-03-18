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طبيبة فلسطينية تغني للكورونا من كلماتها وألحانها

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:14 م
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طبيبة فلسطينية
طبيبة فلسطينية
رشا عادل
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بدأ عرض كليب "هلكونا بالكورونا" منذ ساعات قليلة علي قناة اليوتيوب وهي من كلمات وألحان وغناء الدكتورة الفلسطينية أروي الشاعر إستشاري أمراض القلب والباطنية، وتوزيع جورج جميل وهندسة الصوت جرجس صبحي وإخراج مراد شريف.

وقالت دكتور أوري حول سبب تقديمها هذه الأغنية "أنا أعشق الموسيقي وعلي دراية كاملة بإنها أسرع وسيلة محببة من الجميع لإيصال أي رسالة لأكبر عدد من الناس، وحزنت بشدة من حالة الخوف والهلع التي أصابت كل من حولي سواء من أصدقاء أو من يعملون معي في العيادة، فكتبت الكلمات ولحنتها علي البيانو وقمت بتصويرها فيديو وأرسلتها لجورج جميل".

وأَضافت" فوجئت بإعجابه بالأغنية واللحن، وشجعني علي نشرها وطلبت منه أن يقوم بالتوزيع الموسيقي لها، وسيتم عرض كليب للأغنية خلال ساعات قليلة بمساعدة المخرج مراد شريف والذي شاركني فيها بالغناء أيضا".

وأكدت " كإنسانة قبل كوني طبيبة أتمني أن كل العالم يصحو من هذه الغفوة بقوة ويتحد الآن من أجل صحة أفضل وخلق عالم أكثر سعادة من أجل أطفالنا، وحتي يمكننا القضاء علي فيروس الكورونا في كل أنحاء العالم".

وتقول كلمات الأغنية:
هلكونا بالكورونا
دبحونا بالأخبار
شلوا حركة العالم
بهيستيريا الكورونا
إضحك كل معكرونة
وإنسى هل كورونا
كل ثومة ومعها بصلة
وخدلك معهم ليمونه
روق مزاجك يلله
خلي المناعة تقوى
إبعد عن كل الزحمة
واقضي عالكورونا

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الكلمات المفتاحية

كورونا فى مصر

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