"الوفد" يكثّف حملات التوعية بخطورة فيروس كورونا

كلف حسنى حافظ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الوفد العامة بمحافظة الإسكندرية، لجان الأقسام والمراكز بتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة إتباع توجيهات الدولة للخروج بأقل خسائر جراء هذا الفيروس.





وطالب "حافظ" من جميع المواطنين خلال هذه الفترة أن تعاون جميعا لنكون يدا واحدة لحماية أنفسنا من فيروس كورونا المستجد؛ مشيرًا أن سلامة كل فرد في بلدنا الحبيبة مهمة حتى تمر هذه الأزمة ونعود كما كنا آمنين سالمين، منوهًا بضرورة عدم الالتفات أو الاستماع أو نشر الشائعات وعلى كل مواطن أن يبدأ بنفسه.





ودعا عضو مجلس النواب إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والتي من ضمنها: غسل اليدين بعد لمس أي سطح معدني وبعد لمس الأبواب وعربات التسوق وغيرها، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة والبقاء في الأماكن المفتوحة والمشمسة، بالإضافة إلى التغذية السليمة والصحية فهي عامل أساسي في تقوية المناعة وأيضا غسل اليدين بالماء والصابون جيدا لمدة ٢٠ ثانية واستخدام الكحول الايثيلي في تطهير اليدين.





وحذر التجار من استغلال أو زيادة أسعار أي سلعة في تلك الفترة، مؤكدا الوقوف جانب الدولة المصرية فرض عين على الجميع.





وتابع: "أدعوكم للتعاون في الحد من انتشار المرض بمحاولة التزام المنزل في الفترة القادمة والابتعاد عن التجمعات الكبيرة قدر الإمكان والنزول للضرورة فقط، وكذلك الاقتصاد في شراء مستلزمات المنزل وأدوات التعقيم ليكون متوافر لباقي المواطنين ونتخطى جميعًا هذه الأزمة بكل تعاون ومحبة".



