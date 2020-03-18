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"الوفد" يكثّف حملات التوعية بخطورة فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:00 م
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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كلف حسنى حافظ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الوفد العامة بمحافظة الإسكندرية، لجان الأقسام والمراكز بتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة إتباع توجيهات الدولة للخروج بأقل خسائر جراء هذا الفيروس.

وطالب "حافظ" من جميع المواطنين خلال هذه الفترة أن تعاون جميعا لنكون يدا واحدة لحماية أنفسنا من فيروس كورونا المستجد؛ مشيرًا أن سلامة كل فرد في بلدنا الحبيبة مهمة حتى تمر هذه الأزمة ونعود كما كنا آمنين سالمين، منوهًا بضرورة عدم الالتفات أو الاستماع أو نشر الشائعات وعلى كل مواطن أن يبدأ بنفسه.

ودعا عضو مجلس النواب إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والتي من ضمنها: غسل اليدين بعد لمس أي سطح معدني وبعد لمس الأبواب وعربات التسوق وغيرها، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة والبقاء في الأماكن المفتوحة والمشمسة، بالإضافة إلى التغذية السليمة والصحية فهي عامل أساسي في تقوية المناعة وأيضا غسل اليدين بالماء والصابون جيدا لمدة ٢٠ ثانية واستخدام الكحول الايثيلي في تطهير اليدين. 

وحذر التجار من استغلال أو زيادة أسعار أي سلعة في تلك الفترة، مؤكدا الوقوف جانب الدولة المصرية فرض عين على الجميع.

وتابع: "أدعوكم للتعاون في الحد من انتشار المرض بمحاولة التزام المنزل في الفترة القادمة والابتعاد عن التجمعات الكبيرة قدر الإمكان والنزول للضرورة فقط، وكذلك الاقتصاد في شراء مستلزمات المنزل وأدوات التعقيم ليكون متوافر لباقي المواطنين ونتخطى جميعًا هذه الأزمة بكل تعاون ومحبة".

وتنطلق غدًا الخميس حملة إغاثة التي أطلقتها لجنة الطوارئ الصحية الوطنية بحزب الوفد، برئاسة الدكتور محمد نصر رئيس اللجنة النوعية للصحة، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد، سكرتير مساعد الحزب، للوقوف إلى جوار المواطن المصري ومساندة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بدعم من الدكتورة أميرة أبو شقة، مساعد رئيس الحزب لشئون التطوير والمتابعة.

وانتهت اللجنة المنظمة من تجهيز حقائب صحية تحتوي بداخلها على برشور توعية، يوضح الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى بعض الوسائل المستخدمة في التصدي للمرض، مثل: الكمامة، زجاجة كحول إيثيلي، جوارب اليد الطبية، بعض وسائل التعقيم الأخرى، تكفل بها الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الاقتصادية وعضو الهيئة العليا للحزب، يقوم بتوزيعها شباب الوفد في جميع محافظات مصر.
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وسائل التعقيم كورونا فيروس كورونا غسل اليدين بالماء والصابون حزب الوفد بوابة الفجر الوقاية منه الفجر

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