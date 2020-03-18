حقيقة تبرع محمد صلاح لمحاربة فيروس كورونا

ثار الجدل حول حقيقة تبرع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي للمساهمة في محاربة فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم.

في الوقت الذي أكد فيه عبد العزيز البمبي خال محمد صلاح لموقع كورة العالمي أن كل ما أثير عن تبرعه غير صحيح ولن يعرف أو يتم الكشف عنه إذا كان قد حدث ذلك لأن اللاعب يفضل أن يكون ذلك سرًا فإن الدولي المصري لم يخرج بأي تغريدة على تويتر تشير من قريب أو بعيد إلى محاربته لكورونا.

وتتردد أنباء عن تواصل محمد صلاح مع المسؤولين لبحث طرق مساهمته في القضاء على فيروس كورونا على اعتبار أن شقيقه كان في زيارة سريعة له في إنجلترا وعاد إلى مصر مساء أمس لكنه لم يتكلم عن أي تبرعات.