محافظ البحيرة: زيادة المخصصات المالية لمشروع ميناء الصيد برشيد (صور)

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، أنه تم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لدراسة طلب الشركة بزيادة المخصصات المالية للمشروع ليصبح ٦٠٠ مليون جنيه بدلًا من ٤١٠ مليون جنيه للانتهاء من المشروع والاستفادة من الاستثمارات التي أُنفقت عليه بقيمة ٤٣٠ مليون جنيه لكامل العقد.





جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية داخل الميناء تفقد خلالها الأعمال الجارية بنسبة تنفيذ وصلت حتى الآن ٧٨٪، مقاولة شركة المقاولون العرب ومن المقرر الانتهاء من المشروع في يونيو ٢٠٢٠.





وجاء ذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بميناء الصيد الجديد برشيد بشكل دوري باعتباره أحد المشروعات القومية العملاقة التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لما سيحققه من طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.





وأوضح المدير التنفيذي، لمشروعات تطوير رشيد أن ميناء الصيد الجديد سيضم ٣ مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء ٢٢ مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة ٤٠٠٠ متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله





وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قام بتفقد أعمال تكريك بوغاز رشيد التي تنفذها الشركة المصرية للكراكات تحت إشراف هيئة المسطحات المائية وذلك بعرض 100 متر للممر الملاحي، وبتكلفة إجمالية ٣٠ مليون جنيه للمشروع بهدف رفع كفاءته أمام حركة السفن، ولخدمة ميناء الصيد الجديد.





وأكد محافظ البحيرة، أنه جار التنسيق لدراسة تقييم الأثر البيئي لأعمال حماية الشواطئ، ووجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو كافة الأعمال وإزالة كافة المعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ.



