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"شاكك في كل الناس".. رامي جمال يعبر عن خوفه الشديد من كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:22 م
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رامي جمال
رامي جمال
روان هيثم
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أعرب الفنان رامي جمال، عن خوفه من الإصابة بمرض الكورونا، وعدم ثقته فمن حوله أن يكون حاملا للمرض.

وغرد "جمال"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر" قائلا: "‏صراع ان ايدي متجيش عند وشي ده عاملي هسهس، وشاكك في كل الناس.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ربنا يستر يا نجم النجوم ويحميك ويعديها على خير، مصر كلها خايفة احنا في أزمة وهتعدي ان شاء الله.

وفي سياق أخر طرح "جمال" ألبومه الجديد والذي تضمن عدة أغاني وكان أبرزهم "سقف" التي طرحها عن طريق الفيديو كليب وظهر فيه عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد اوس اوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهنى، احمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، وعددا كبيرا من النجوم.

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