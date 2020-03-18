سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-3-2020 مقابل الجنيه.. انخفاض العملة الأوروبية

انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 18-3-2020، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.17جنيه للشراء، و 17.42 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار في البنوك المصرية على النحو التالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.23 جنيه للشراء.

17.34 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.17جنيه للشراء.

17.42 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

17.22جنيه للشراء.

17.42 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

17.23 جنيه للشراء.

17.51 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.20 جنيه للشراء.

17.44 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.25جنيه للشراء.

17.46 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.20 جنيه للشراء.

17.45 جنيه للبيع.







