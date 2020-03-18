مصرع سيدة وإصابة 16 أخرين في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب 16 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادثي تصادم بمركزي وادي النطرون وإيتاي البارود بنطاق محافظة البحيرة.





البداية كانت بتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وأخري نقل، بالطريق الإقليمي علي بعد مسافة 3 كيلو متر من الطريق الصحراوي، أسفر الحادث عن إصابة ٦ أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي.





والمصابون هم كلا من: "صابرين ربيع رجب" ٣٢ عاما، مقيم بالفيوم، مصاب بكدمه بالرأس وسحجات متفرقة بالجسد، "عمر محمد عاشور" ١٨ عاما، مقيم بالفيوم، مصاب بكدمه بالصدر واشتباه كسر بالزراع الأيمن، "سحر السيد عبد التواب" ٤٢ عاما، مقيم بالفيوم، مصابه بكدمه بالساعد الأيسر وكدمة بالظهر، "محمد جمال محمد" 15 عاما، مقيم بالفيوم، مصاب بكدمه بالظهر واشتباه كسر بالساق اليسرى، "زينب محمود السيد" 44 عاما، مقيم بالفيوم، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وسيدة مجهولة الهوية ولا تستطيع التحدث، مقيمه بالفيوم، ومصابه بكدمه بالرأس وكدمه أسفل الظهر".

جاري عمل الإسعافات الأولية والإجراءات المطلوبة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص، بالطريق الزراعي أمام قرية كفر الشيخ مخلوف اتجاه القاهرة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرون وتم نقلهم لمستشفي إيتاي البارود المركزي.



وتبين مصرع "سامية محمود محمد عرفة" ١٨ عاما، مقيمة بالإبراهيمية، بينما أصيب كلا من: "هويدا محمد إبراهيم" ١٨ عاما، مقيم بالإبراهيمية، مصابة ببتر بالساعد الأيمن واشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "إيمان محمد كمال" 18 عاما، مقيم بشرنوب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ريهام بكر حمادة" ١٥ عاما، مقيمه بشرنوب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ندى عماد محمود" ١٥ عاما، مقيمة بالإبراهيمية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "لياليى محمد الخولي" ٢٠ عاما، مقيمه بدمنهور، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كلا من: "عبير حمدي الشرقاوي" ١٥ عاما، مقيمه بشرنوب، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "زينب مصطفى كريم" ١٧ عاما، مقيمه بدمنهور، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ولاء سامي أبو عطوة" ١٨ عاما، مقيمه بدمنهور، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ميرفت صبحي إبراهيم" 16 عاما، مقيمه بدمنهور، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أمل ناصر محمد"، ١٨ عاما، مقيمه بدمنهور، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





جاري عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.