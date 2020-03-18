PS5 | سوني ستبث حدثا اليوم للحديث عن تفاصيل حول الجيل الخامس من "بي إس"

قامت شركة سوني اليابانية، اليوم الأربعاء الموافق 18/3/2020، بالإعلان عن بثها حدثًا للحديث أكثر عن تفاصيل حول الجيل الخامس من وحدة الألعاب بلايستيشن PS5.





وأعلنت سوني، عبر تغريدة لها على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، قالت فيه إن البث سيبدأ في تمام الساعة 9 صباحًا حسب توقيت منطقة المحيط الهادئ، أي في تمام الساعة 7 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





وسيستضيف البث مارك كيرني، المسؤول عن نظام المعمارية في وحدة ألعاب PS5 الجديدة، الذي سيتحدث عن تفاصيل دقيقة حول آلية عمل الوحدة وكيف ستلعب دوراً مهماً في تشكيل مستقبل وحدات الألعاب المستقبلية وغيرها.





وسيأتي إعلان سوني عن الحدث في ظل عدم توفر معلومات كبيرة حول PS5 عدا ما تم الكشف عنه سابقاً سواء من الشركة نفسها أو التسريبات من حيث عملها بمعالج AMD Ryzen من الجيل الثالث المبني على معمارية 27nnm Zen مع وحدة معالجة رسومات مخصصة من سلسلة Radeon Navi ودعم 8K وقرص SDD مع توافقه من الناحية البرمجية مع PS4 ونظارة الواقع الافتراضي PSVR، وذلك ووفقاً لموقع "إنجادجيت" .





كما أعلنت الشركة أن الجهاز سيتم إطلاقه نهاية العام الجاري، إلا أن شكل الجهاز وسعره لا تزالان من الأمور الغامضة حتى اللحظة في ظل حديث بعض التقارير عن تخطي سعره عتبة 470 دولاراً.