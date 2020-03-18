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"عندي إحساس إنه مارح نطلع من البيت هالسنة".. هكذا عبرت سيرين عبد النور عن خوفها من كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:19 م
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سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
روان هيثم
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عبرت الفنانة سيرين عبدالنور، عن خوفها الشديد من انتشار فيروس الكورونا.

وغردت "عبد النور"، تويتة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر" قائلة: "ليش عم يتطور الله لا يوفقوا".

وتابعت "عبد النور"، قائلة: "عندي إحساس انه ما راح نطلع من البيت هالسنة".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ربنا يستر كلنا خايفين ومحبوسين في بيوتنا، ان شاء الله الأزمة دي تعدي على خير خلي بالك من نفسك بحبك جدا.

وفي سياق أخر قدمت "عبدالنور" العديد من الأعمال الغنائية منها ارجع تاني، حبايبي، الليلة، أنا عمري معاك، بحبك يا مهذب، عادي، لو بص في عيني.

وشاركت "عبدالنور" في عدة أعمال فنية منها غريبة، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، ابنتي، الأدهم، لعبة الموت، الديفا، الدانتيل.

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