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بورصة الكويت تختتم تعاملاتها بتراجع جماعي بفعل مخاوف كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:29 م
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بوابة الفجر
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% خاسراً 31.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4443.69 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.91% خاسراً 42.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4664.70 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً 9.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4014.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.2%، رابحاً 7.8 نقطة ليغلق عند مستوى 3945.81 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 175.7 مليون سهم بقيمة 48.9 مليون دينار كويتى عبر 13 ألف صفقة.
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