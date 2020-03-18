بورصة الكويت تختتم تعاملاتها بتراجع جماعي بفعل مخاوف كورونا

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% خاسراً 31.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4443.69 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.91% خاسراً 42.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4664.70 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً 9.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4014.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.2%، رابحاً 7.8 نقطة ليغلق عند مستوى 3945.81 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 175.7 مليون سهم بقيمة 48.9 مليون دينار كويتى عبر 13 ألف صفقة.