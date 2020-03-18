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كارمن سليمان وفنانات عرب يحتفلن بأمهاتهن على Spotify بمناسبة عيد الأم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:27 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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لأن الموسيقى تعبّر عما يعجز عنه الكلام، يحتفل عدد من الفنانات ليعبرن عن حبهن واحترامهن وتقديرهن لأمهاتهن من خلال Spotify بمناسبة عيد الأم.

 

اختارت الفنانة العراقية ذات شعبية كبيرة في السعودية  على Spotify أصيل هميم، أغنية "يا عيني يا أمي" للمغني كريم منصور وكذلك أغنيتها "أنت السعادة" لتهديها لأهم امرأة في حياتها، لتعبر بأن السعادة المطلقة بالنسبة لها هي أن تكون بجانب والدتها.

 

وأكملت المغنية العراقية المحبوبة وصف والدتها عبر كلمات أغنية الراحل سعدون جابر "يا أمي" قائلة: " ياماي عيوني أمي... قلب هالبحر أمي... سلام وخير أمي".

 

وأشارت الفنانة كارمن سليمان ذات الشخصية المرحة والحنونة إلى العصر الذهبي  من خلال إهدائها الأغنية الكلاسيكية "ست الحبايب"  تعبيراً عن حبها لوالدتها.

 

وعندما طُلب منها إرسال رسالة إلى والدتها، قالت كارمن: "كل سنة وإنت طيبة يا ماما، ويارب دايماً مع بعض. ربنا يخليكي ليا." وأشارت  إلى لأغنية "أمي" للمطربة شادية لتعبر عن امتنانها وتقديرها لها.

 

وقالت المغنية اللبنانية عبير نعمة "عيوِنك يا إمي كل الدني" واختارت أغنية Because you loved me للمغنية Celine Dion  وأغنية "الأم" للفنانة ماجدة الرومي للتعبير عن امتنانها لكل ما قامت به والدتها.

 

احتفاءً بجميع الأمهات الاستثنائيات، صمم Spotify قائمة أغاني خاصة بالأمهات بعنوان "ست الحبايب" على Spotify.

 

 

كارمن سليمان وفنانات عرب يحتفلن بأمهاتهن على Spotify بمناسبة عيد الأم
كارمن سليمان وفنانات عرب يحتفلن بأمهاتهن على Spotify بمناسبة عيد الأم
كارمن سليمان وفنانات عرب يحتفلن بأمهاتهن على Spotify بمناسبة عيد الأم
كارمن سليمان وفنانات عرب يحتفلن بأمهاتهن على Spotify بمناسبة عيد الأم
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