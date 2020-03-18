الأسهم الأوروبية تتراجع 3% مع تفاقم الوضع في ايطاليا

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الأربعاء، على انخفاض جماعي بنسبة 3%، متجاهلة الخطة العاجلة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لمواجهة صدمة "كورونا" الاقتصادية، في ظل الذعر المسيطر على المستثمرين بعد تحول أوروبا إلى مركز العدوى عالميا بعد الصين.

وتراجع مؤشر "يوروستوكس 600" بنسبة 2.69% ليصل إلى 282 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 3.15% ليصل إلى 3870 نقطة، وهبط الألماني "داكس" بنسبة 3.56 % ليسجل 8619 نقطة.



