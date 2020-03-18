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هيئة الكتاب تصدر أول موسوعة للدراما التلفزيونية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:22 م
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أول موسوعة للدراما التلفزيونية
أول موسوعة للدراما التلفزيونية
أحمد رمضان متولي
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أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج علي، موسوعة الدراما التلفزيونية المصرية ١٩٦٢ - ٢٠١٨ للدكتورة عزة أحمد هيكل.

 

هذا الكتاب هو مشروع تخرج طلاب كلية اللغة والإعلام القاهرة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمتابعة الأساتذة وهيئة التدريس المعاونة تحت إشراف عمادة الكلية.

 

وتعد هذه الموسوعة أول موسوعة للدراما التلفزيونية فى مصر موثقة توثيقا علميا لتفيد كل طالب وباحث فى مجال الفن والأدب الدرامى.

 

وقد مرت هذه الموسوعة بمراحل عدة من حيث أسلوب ومنهجية البحث الذى تم على مدار عام دراسة كامل شاركت فيه فيه مجموعات من الطلاب قسمت إلى خمسة طلاب لكل مجموعة تبنت إنتاج خمس سنوات متتالية.

 

ثم مرحلة التصنيف والتبويب والمراجعة للمعلومات والأسماء، تلتها مرحلة الطباعة الأولية تتضمن صور الأعمال.

 

تعتبر هذه الموسوعة ببلوجرافيا الدراما التلفزيونية مرجعا فنيا لتطور الدراما التليفزيونية وسجلا حافلا لمتغيرات المجتمع المصري.

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