تغريدة هامة من ترامب للأمريكيين بشأن فيروس كورونا

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها إنه "سيعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، لبحث أخبار مهمة جدا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن "الفيروس الصيني!".

ووأوضح ترامب: "بالنسبة للأشخاص الذين هم الآن عاطلون عن العمل بسبب سياسات الاحتواء الهامة والضرورية (لفيروس كورونا)، كإغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، فإن الأموال ستعود إليكم قريبا".

وقد وصف ترامب، فيروس كورونا، بـ"الفيروس الصيني"، رغم أن الصين أعلنت في وقت سابق عن غضبها من هذا التوصيف، داعية الولايات المتحدة إلى "الاهتمام بشؤونها"، ضيفًا أن هجوم "الفيروس الصيني" ليس خطأكم! سنكون أقوى من أي وقت مضى!"، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.