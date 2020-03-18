Advertisements
لاعب بيرنلي يفوز بجائزة أفضل هدف في البريميير ليج
الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:12 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
حصد ماتي فيدرا لاعب بيرنلي جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر فبراير الماضي.
وجاء هدف فيدرا في الدقيقة 60 من المباراة التي فاز بها بيرنلي على ساوثامبتون 2-1، في الخامس عشر من شهر شباط.
وقال الدولي التشيكي فيدرا: "يسعدني ويشرفني أن أفوز بهذا. لقد كان هدفا مميزا بالنسبة لي بعد الانتظار لفترة طويلة، والأهم من ذلك، كان هدفا كبيرا للفريق".
وأضاف: "سأتذكر ذلك لفترة طويلة، ونأمل أن يكون هناك المزيد في قميص بيرنلي".
Advertisements