Advertisements
Advertisements
Advertisements

لاعب بيرنلي يفوز بجائزة أفضل هدف في البريميير ليج

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:12 م
Advertisements
ماتي فيدرا لاعب ​بيرنلي​
ماتي فيدرا لاعب ​بيرنلي​
وكالات
Advertisements

حصد ماتي فيدرا لاعب ​بيرنلي​ جائزة أفضل هدف في ​الدوري الإنجليزي​ الممتاز خلال شهر فبراير الماضي.


وجاء هدف فيدرا في الدقيقة 60 من المباراة التي فاز بها بيرنلي على ​ساوثامبتون​ 2-1، في الخامس عشر من شهر شباط.

وقال الدولي التشيكي فيدرا: "يسعدني ويشرفني أن أفوز بهذا. لقد كان هدفا مميزا بالنسبة لي بعد الانتظار لفترة طويلة، والأهم من ذلك، كان هدفا كبيرا للفريق".

وأضاف: "سأتذكر ذلك لفترة طويلة، ونأمل أن يكون هناك المزيد في قميص بيرنلي".
Advertisements

أخبار تهمك

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقدم عرضاً ضخماً لضم أحمد حجازي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ريال مدريد يرمي هازارد لباريس سان جيرمان

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعرف على المستشفيات المعتمدة لتحليل فيروس كورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

آخرهم أسامة جلال وحسين بن عيادة.. صفقات الأهلي والزمالك في زمن الكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 10 ساعة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خبر سار.. توضيح عاجل من وزارة الصحة للمصريين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:26 م

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

01:13 م

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

08:03 ص

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status