لاعب بيرنلي يفوز بجائزة أفضل هدف في البريميير ليج





حصد ماتي فيدرا لاعب ​بيرنلي​ جائزة أفضل هدف في ​الدوري الإنجليزي​ الممتاز خلال شهر فبراير الماضي.









وجاء هدف فيدرا في الدقيقة 60 من المباراة التي فاز بها بيرنلي على ​ساوثامبتون​ 2-1، في الخامس عشر من شهر شباط.





وقال الدولي التشيكي فيدرا: "يسعدني ويشرفني أن أفوز بهذا. لقد كان هدفا مميزا بالنسبة لي بعد الانتظار لفترة طويلة، والأهم من ذلك، كان هدفا كبيرا للفريق".





وأضاف: "سأتذكر ذلك لفترة طويلة، ونأمل أن يكون هناك المزيد في قميص بيرنلي".