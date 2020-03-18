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دكتور هراتش يكشف مصير الدورة الجديدة لمهرجان "الزمن الجميل" بعد تفشي كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:08 م
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دكتور هراتش
دكتور هراتش
الفجر الفني
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أكد طبيب التجميل الأول د. هراتش سغبزريان، مؤسس مهرجان "الزمن الجميل" أن التحضيرات قد تمّت بشكل منظّم وجيّد لإحياء المهرجان، لكنه يترّيث حاليًا ويعكف عن باقي الترتيبات بسبب الظروف التي طرأت على لبنان والدول العربية نتيجة انتشار فيروس “كورونا”.

 

وأشار د. هراتش الى أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الناس تجعله يشعر بمعاناتهم التي ليست بعيدة عنه ، فهو يأبى الا الوقوف الى جانبهم ، متفهمًا واقع انشغالهم بهذا الوباء المستجد.

 

وأعرب عن تفاؤله بأن ينحصر هذا الفيروس في وقت قريب وتستقّر الأوضاع وتنتهي هذه الحالة المستفزة قبل موعد إحياء المهرجان ، مؤكدًا أن الفرصة ما زالت متاحة أمامنا .. آملًا أن تستقيم الأمور ويرتاح الناس.

 

وأضاف، أننا كفريق عمل بتنا جاهزون لإحيائه ريثما تسمح الظروف، وان اللجنة المكلّفة قد إنتهت من مرحلة وضع الأسماء المكرمة ، وسيُقام المهرجان – كالعادة – في مطلع الصيف ، مشيرًا الى أنه سيضّم أسماء تُكرّم للمرة الأولى من مصر و غيرها من الدول العربية ، وسيقام التكريم في أضخم وأفخم صالة في لبنان وسط نُخب مدّعوة تُكرّم أيضًا أولئك الذين يستحقون التكريم والتصفيق نتيجة لسنوات عطاءاتهم في عالم الفن.

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