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التضامن: إغلاق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدا
الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:07 م
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آيات عامر
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أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الإجتماعي، أن غدًا الخميس 19 من مارس الجاري، هو أخر موعد لتلقي طلبات الراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية للتقديم بحج الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج للموسم الحالي 1441، 2020، حيث تهيب وزارة التضامن الاجتماعى بالراغبين بسرعة التقديم واستيفاء الأوراق المطلوبة.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارًا من الأحد 23 فبراير 2020، حتى الثلاثاء 10 مارس 2020، وفق التعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام وتم مد فترة التقديم إلى 19 من مارس 2020، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج، في ضوء الإستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.
وأضاف عبد الموجود: أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لإختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي، وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران، مشيرا إلى أن برنامج حج الجمعيات الأهلية يتضمن 4 مستويات لتناسب كافة المستويات الإقتصادية.
وأكد على نجاح المؤسسة في تنفيذ تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن إختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار إستمرار وزارة التضامن في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.
وأشار أن التقديم يتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الإلتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية "عضو عامل أو منتسب" عند تقديم الطلب ومسدد الإشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل، ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg.
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