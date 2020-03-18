Advertisements
Advertisements
Advertisements

التضامن: إغلاق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الإجتماعي، أن غدًا الخميس 19 من مارس الجاري، هو أخر موعد لتلقي طلبات الراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية للتقديم بحج الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج للموسم الحالي 1441، 2020، حيث تهيب وزارة التضامن الاجتماعى بالراغبين بسرعة التقديم واستيفاء الأوراق المطلوبة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارًا من الأحد 23 فبراير 2020، حتى الثلاثاء 10 مارس 2020، وفق التعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام وتم مد فترة التقديم إلى 19 من مارس 2020، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج، في ضوء الإستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

وأضاف عبد الموجود: أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لإختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي، وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران، مشيرا إلى أن برنامج حج الجمعيات الأهلية يتضمن 4 مستويات لتناسب كافة المستويات الإقتصادية.

وأكد على نجاح المؤسسة في تنفيذ تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن إختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار إستمرار وزارة التضامن في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.

وأشار أن التقديم يتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الإلتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية "عضو عامل أو منتسب" عند تقديم الطلب ومسدد الإشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل، ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حجة الجمعيات الأهلية بوابة الفجر الفجر العمرة الحج الجمعيات الأهلية

أخبار تهمك

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

آخرهم أسامة جلال وحسين بن عيادة.. صفقات الأهلي والزمالك في زمن الكورونا

منذ أقل من ساعتين

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على المستشفيات المعتمدة لتحليل فيروس كورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يرمي هازارد لباريس سان جيرمان

منذ ساعة و 16 دقيقة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار.. توضيح عاجل من وزارة الصحة للمصريين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقدم عرضاً ضخماً لضم أحمد حجازي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ ساعة و نصف

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. قرار هام من التضامن بشأن فترة تلقي طلبات حج الجمعيات

التضامن: مد باب التقديم لحج الجمعيات حتى 14 مارس الجاري

غدا.. غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحج

غدا.. آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هـ/ 2019

"التضامن" تعلن آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

"التضامن": الخميس 14 مارس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:26 م

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

01:13 م

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

08:03 ص

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status