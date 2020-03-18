التضامن: إغلاق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدا

أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الإجتماعي، أن غدًا الخميس 19 من مارس الجاري، هو أخر موعد لتلقي طلبات الراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية للتقديم بحج الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج للموسم الحالي 1441، 2020، حيث تهيب وزارة التضامن الاجتماعى بالراغبين بسرعة التقديم واستيفاء الأوراق المطلوبة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارًا من الأحد 23 فبراير 2020، حتى الثلاثاء 10 مارس 2020، وفق التعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام وتم مد فترة التقديم إلى 19 من مارس 2020، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج، في ضوء الإستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.



