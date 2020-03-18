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عقار ياباني اثبت فعالية في علاج فيروس كورونا في التجارب السريرية الصينية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
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أثبت دواء favipiravir الياباني الصنع، والمعروف أيضًا باسم Avigan، فعاليته في تقليل مدة فيروس COVID-19 في المرضى، وتحسين ظروف الرئة لأولئك الذين تلقوا العلاج بالعقار، بناءً على نتائج التجارب السريرية التي أجريت مع المرضى المصابين في كل من ووهان وشنتشن من قبل السلطات الطبية الصينية.

وأعلن مسؤول وزارة العلوم والتكنولوجيا الصيني تشانغ شين مين، أن التجارب السريرية شملت 340 مريضًا، حيث أن العقار الياباني قد تم تطويره بالفعل والموافقة عليها لاستخدامه في علاج الإنفلونزا، فإنه يتمتع "بدرجة عالية من الأمان".

وقال تشانغ شين مين، للصحفيين اليوم الأربعاء، أظهرت الاختبارات انخفاضًا في الفترة التي كان فيها المرضى إيجابيًا لفيروس كورونا الجديد من 11 يومًا إلى أربعة أيام فقط، وأظهرت تحسنًا في حالة الرئة لحوالي 91 بالمائة من المرضى الذين عولجوا بـ favipiravir، مقارنة بـ 62 بالمائة فقط لأولئك الذين لم يشاركوا في التجربة، وفقًا لصحيفة الجارديان.

وقال مصدر بوزارة الصحة اليابانية لصحيفة مانيشي شيمبون اليابانية إن الدواء قد تم إعطاؤه حتى الآن لحوالي 70 إلى 80 شخصًا، ولكن النتائج المبكرة تشير إلى أنه غير فعال في علاج أولئك الذين يعانون من أعراض أكثر حدة حيث تضاعف الفيروس بالفعل إلى أكبر بكثير.

وأوضح المصدر، إن العلاج فعال في تقليل مدة وجود الفيروس في الحالات الأخف، وفي تقليل الآثار لدى المرضى الذين يعانون من أعراض معتدلة، وسيكون له فائدة كبيرة في مكافحة فيروس كورونا، ولكن أي موافقات لاستخدام فافيبيرافير تتطلب بالطبع المزيد من الاختبارات السريرية، تليها الموافقة على الاستخدام الواسع النطاق من قبل هيئة تنظيم العلاج الطبي ذات الصلة في كل بلد.

تم اختبار علاجات دوائية أخرى لعلاج COVID-19، وهي في طور التطوير، ولكن لم يتم اعتماد أو إنشاء مضادات للفيروسات خصيصًا للتعامل مع فيروس كورونا الجديد. 

الأدوية الأخرى التي ظهرت عليها علامات واعدة مبكرة تشمل ريماسيفير، مركب طورته شركة جلعاد ساينس وقد أظهر بعض الوعود كمضاد للفيروسات.
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وزارة الصحة اليابانية علاج فيروس كورونا علاج الإنفلونزا عقار ياباني COVID-19

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