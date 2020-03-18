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محمد عز وملك بدوي ضيفا ON Set

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:03 م
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ملك بدوي
ملك بدوي
أحمد رمضان متولي
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يحل الفنان محمد عز ضيفًا على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، على قناة ON، وذلك يوم الجمعة المقبل.

 

يتحدث محمد عز خلال الحوار عن تاريخه الفني، وكواليس أعماله التي قدمها والجديد الذي يستعد له، فضلًا عن الحديث عن حياته الشخصية والاجتماعية.

 

كما يستضيف البرنامج في فقرة آخرى، الفنانة ملك بدوي التي تتحدث عن أهم أعمالها الفنية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء. 

 

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.

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