محمد عز وملك بدوي ضيفا ON Set

يحل الفنان محمد عز ضيفًا على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، على قناة ON، وذلك يوم الجمعة المقبل.

يتحدث محمد عز خلال الحوار عن تاريخه الفني، وكواليس أعماله التي قدمها والجديد الذي يستعد له، فضلًا عن الحديث عن حياته الشخصية والاجتماعية.

كما يستضيف البرنامج في فقرة آخرى، الفنانة ملك بدوي التي تتحدث عن أهم أعمالها الفنية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.