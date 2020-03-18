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"رويترز": قطر تنهي عمل 200 موظف فلبيني بشكل مفاجئ

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:56 م
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الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، الاستغناء عن نحو 200 موظف فلبيني هذا الأسبوع بشكل مفاجئ ، مع إجبار تفشي فيروس كورونا الناقلة الشرق أوسطية على خفض الرحلات الجوية.

 

وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، في تصريحات لوكالة رويترز: "المُلحق المعني بالعمل لدينا تلقى تعليمات صارمة لتحديد السبب الحقيقي لقرار الإدارة للاستغناء عنهم على أساس عدم الحاجة"، ولم ترد الخطوط الجوية القطرية على طلب للتعقيب.

 

وقالت إيه.بي.إس-سي.بي.إن، في تقرير لها، إن الموظفين الفلبينيين، وبينهم مهندسون وعاملو صيانة، تم تسريحهم أمس الثلاثاء، مضيفة أن موظفين آخرين فقدوا وظائفهم أيضا، لكنه لم يكشف تفاصيل أخرى.

 

وحذرت الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة، من أنها ستسجل ثالث خسارة على التوالي خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي هذا الشهر، قبل أن يضرب تفشي الفيروس الطلب العالمي على السفر.

 

ويذكر أن الشركة واحدة من أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط وتمر معظم رحلاتها بمركزها في الدوحة. ولا تسيّر الشركة رحلات جوية داخلية.

 

وكانت السلطات القطرية، قد فرضت متطلبات دخول صارمة لمنع انتشار المرض الذي أصاب 442 شخصا في البلد الخليجي. وجميع الأجانب ممنوعون من الدخول وخفضت شركة الطيران عدد الرحلات إلى عدة وجهات.

 

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إنه قد تكون هناك حاجة لدعم حكومي بقيمة 200 مليار دولار على مستوى العالم لدعم شركات الطيران، نقلًا عن موقع قناة العربية.

 

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الكلمات المفتاحية

قطر الخطوط الجوية القطرية 200 موظف فلبيني

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