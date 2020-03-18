ارتفاع المؤشر العام لسوق دبى بنسبة 1.03% بختام التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.03% رابحاً 18.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1768.83 نقطة، فى أول ارتفاع له هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التراجعات نتيجة هبوط أسواق المال العالمية لمخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 338 مليون سهم محققة ما قيمته 274.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4975 صفقة لعدد 37 سهما، وارتفعت 20 سهما، فيما انخفض 12 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 6.66%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.93%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.61%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 13%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.67%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.91%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 28.3 مليون ورقة بقيمة 57.5 مليون درهم.



