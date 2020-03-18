الفن في زمن الكورونا.. محمد الشاعر يعلن عن أول حفل أونلاين لديسكو مصر في العالم

تستعد فرقة ديسكو مصر لمفاجأة جمهورها ببث أول حفلة لايف فى مصر والعالم تطل من خلال اليوتيوب، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر مساء غد الخميس.

يأتي الحفل امتثالًا لقرارات الدولة بإلغاء جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"؛ وفي نفس الوقت تشجيعاً للشباب على البقاء في المنزل بعيداً عن فرص العدوى.

وايماناً من ديسكو مصر بحق المواطنين فى الحفاظ على صحتهم، وأيضاً فى حقهم فى الترفيه، أعلنت الفرقة بالإتفاق مع محمد الشاعر المدير التنفيذى ل " ذا بيسمنت ريكوردز" عن تحقيق الإستغلال الأمثل للتكنولوجيا وبث الحفل رقمياً من خلال خاصية اليوتيوب لايف بحيث يتم التفاعل مع الجمهور من الشباب من خلال التعليقات واستقبال طلباتهم من الأغاني والموسيقى.

كما صرحت "ذا بيسمنت ريكوردز" عن تنظيم سلسلة من الحفلات الإلكترونية بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين المصريين ، وسيتم الإعلان عنها قريباً.

والجدير بالذكر أن فرقة ديسكو مصر من أبرز تجارب الموسيقى الإلكترونية بمصر، وتضم الثلاثى مصطفى الشريف وعمرو عماد، شادى وصفى ، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية " الدنيا ريشة فى هوا" من فيلم الفيل الأزرق ٢ والتى تحمل توقيع "ديسكو مصر"، الحاصل حديثا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل "دي جي" كما شاركت فيها بالغناء المغنية شيرين عبده.